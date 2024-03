Incidente sul lavoro, esplode bidone di colla bollente: 5 operai feriti. Uno è grave

Reggio Emilia, 1° marzo 2024 – Un bidone di colla bollente è esploso alla Fibrotubi, azienda di Bagnolo in Piano, in via Provinciale Sud. Cinque gli operai feriti, di cui uno grave portato d’urgenza con l’elisoccorso al centro grandi ustionati di Parma.

L'operaio più grave è stato portato all'ospedale dei grandi ustionati di Parma

L’esplosione è avvenuta intorno alle 17 coinvolgendo i lavoratori attorno al quale stavano operando. Sul posto i carabinieri di Correggio e il personale del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro. Informata anche la Procura che sta coordinando le indagini per risalire alle cause che hanno provocato l’esplosione.