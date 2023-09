Inventano un portale di sfide matematiche E Casio ci mette i premi

Luigi Casolari, Alex Fazioli, Simone Guidetti, Gaia Casolari e Daniele Gelosini, cinque giovani di grande talento, hanno lanciato un’iniziativa davvero originale per diffondere la cultura matematica.

Si tratta di un portale matematico – che hanno chiamato Diariko ed è accessibile su www.diariko.it - che ospita una competizione online che va da ottobre a giugno prossimi. l’idea dei ragazzi reggiani non è passata inosservato a Casio Italia, che ha immediatamente sposato il progetto, mettendo in palio calcolatrici scientifiche e grafiche per i vincitori.

L’iscrizione al portale è gratuita e permette a tutti gli appassionati della matematica di poter accedere alla competizione. Un team sta già lavorando per ampliare il progetto l’anno prossimo, ma l’opportunità è già da oggi vantaggiosa, essendo inserita in un periodo promozionale. In un momento in cui l’istruzione online è sempre più centrale, Diariko può rappresentare un modo di utilizzare la tecnologia finalizzata l’apprendimento. Coinvolgendo studenti di tutte le età a esplorare e sperimentare la bellezza della matematica, il team di giovani liceali reggiani sta certamente dando un contributo al futuro dell’educazione matematica.

s.b.