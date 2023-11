Irregolare, va in giro armato. Via alla procedura d’espulsione

Camminava in strada con un bastone, un coltello e una roncola: un giovane di 23 anni è stato denunciato con l’accusa di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il ragazzo, uno straniero senza fissa dimora, è finito nei guai durante un servizio serale di controllo sul territorio dei carabinieri della tenenza di Scandiano. I militari dell’Arma, mentre transitavano in via Statale in direzione Casalgrande, hanno notato la presenza del 23enne che camminava lungo la strada con un bastone di legno in mano. Hanno tentato di avvicinarlo per l’identificazione e una verifica più approfondita.

L’uomo però non ha collaborato con i carabinieri e, impugnando il lungo bastone, ha proseguito indifferentemente a percorrere a piedi via Statale. È stato quindi richiesto l’ausilio di un equipaggio della sezione radiomobile della compagnia di Reggio. Il 23enne è stato poi fermato e i militari in uno zaino hanno trovato un coltello a serramanico della lunghezza di 17,5 cm e una roncola lunga 22 cm, sequestrati assieme anche al bastone della lunghezza di 106 cm. Il 23enne è stato accompagnato in caserma e denunciato.

È emerso che era gravato da un provvedimento di espulsione emesso il 28 aprile scorso dal prefetto di Ravenna e un ordine (dello scorso agosto) del Questore di Ferrara a lasciare il territorio italiano. Il 23enne è stato dunque invitato a presentarsi in questura a Reggio per completare la procedura di espulsione.

m. b.