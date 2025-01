La Cisl tuona:: "Serve una corsia dedicata al trasporto pubblico locale"

"Serve una corsia dedicata agli autobus alla Mediopadana". A chiederlo è la Cisl che interviene dopo l’incidente. "Le indagini diranno bene cosa è successo. Considerando la grande esperienza del collega – spiega Francesco Fusco, autista veterano di Seta e sindacalista Fit Cisl – bisogna evitare i processi sommari parlando solo di errore e battere tutte le piste, come quella del malore o delle auto parcheggiate male, che hanno costretto l’autobus a deviare la sua rotta, spostandosi troppo verso destra – prosegue Fusco –. Mentre guardo un bus letteralmente esploso e penso al nostro collega ferito e a tutte le persone che potevano essere a bordo, lasciatemi dire che il design della stazione è molto bello ma come autista mi ha sempre lasciato dubbi feroci un’area di transito per gli autobus che non è dedicata, non è in uno spazio senza ostacoli, ma si mischia con gli ncc e i taxi, costringendoci a passare sotto alla pensilina tenendo la sinistra della carreggiata, per non urtare la copertura. L’ingresso a quella corsia è controllato da una telecamera che però non evita l’accesso delle auto private non autorizzate. In uno scalo vitale come quello della Mediopadana, deve essere rivisto".