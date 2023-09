Lite tra vicini: lui tira fuori la falce e minaccia di ucciderla

Reggio Emilia, 1 settembre 2023 – Minaccia la vicina con una falce, un 84enne è stato denunciato. Giovedì mattina gli agenti della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti in via Zimella a Reggio su segnalazione della sala operativa. Infatti era arrivata una richiesta di intervento da parte di una donna che diceva di essere di essere stata minacciata di morte dal suo vicino. Una volta sul posto la donna, ancora scossa dall’accaduto, ha raccontato di essere stata minacciata dopo una discussione verbale per motivi inerenti ad alcune problematiche di vicinato.

L’uomo, un 84enne incensurato, durante l’accesa discussione avrebbe brandito una falce, con cui stava tagliando l’erba del proprio giardino, ed iniziato a minacciare di colpire a morte la donna. Grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato si è riusciti a far tornare la calma tra i due con l’uomo che spontaneamente ha consegnato agli operatori la falce che è stata sottoposta sotto sequestro. Al termine degli accertamenti di rito l’84enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di minacce aggravate.