Luzzara, ladri al bar ristorante sulla Cispadana

Luzzara (Reggio Emilia), 3 dicembre 2023 – Continua ad allungarsi la lista di bar e locali pubblici presi di mira dai ladri nel Reggiano. Ieri sera è toccato al bar ristorante annesso alla stazione di servizio sulla strada Cispadana, alla periferia di Luzzara, non distante dalla rotonda di Tagliata. Verso le 23 è scattato l’allarme, con l’arrivo dei carabinieri e dei responsabili del locale pubblico. I ladri, dopo aver forzato la porta posta sul retro del bar, sono entrati nei locali per puntare al fondo cassa, per un bottino di circa 300 euro, oltre a varie stecche di sigarette e bevande, per un valore da quantificare in modo esatto. All’arrivo delle forze dell’ordine gli autori del furto erano già riusciti a scappare. Già in passato, pure lo scorso anno, lo stesso locale era stato preso di mira dai ladri, sempre con le stesse modalità. Sono in corso le indagini, anche grazie alle immagini della videosorveglianza della zona.