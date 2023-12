Casalgrande, denuncia l'ex moglie per l'uso del suo bancomat

Casalgrande (Reggio Emilia), 3 dicembre 2023 – Ha approfittato della convalescenza dell'ex marito per impossessarsi della sua carta di credito, effettuando illecitamente un prelievo da mille euro. Le indagini hanno fatto emergere la verità, con la donna, di 54 anni, denunciata per indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento. La denuncia è stata inoltrata dai carabinieri di Casalgrande, incaricati delle indagini.

A fine novembre un uomo di 58 anni ha sporto denuncia nei confronti della ex moglie in quanto, a suo dire, dopo aver visualizzato l’estratto conto, si era accordo che la donna doveva aver prelevato senza autorizzazione del denaro attraverso il bancomat. La coppia è separata da luglio, continuando però la convivenza.

A inizio novembre l’uomo è rimasto a riposo assoluto per motivi di salute. E in quei giorni la donna ne avrebbe approfittato per prendere di nascosto la carta di credito, prelevare denaro e rimettere la carta al suo posto. Dopo l’ennesima discussione lei se n’era andata via, senza più rispondere neppure al telefono. L’uomo ha poi verificato l’ammanco del denaro dal conto corrente e ha sospettato della donna, poi denunciata.