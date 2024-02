Maxi multa ad un bar

Maxi multa e licenza sospesa per un gestore di un bar di Cavriago che si è visto comminare un verbale di oltre diecimila euro per infrazioni concernenti la mancata redazione del documento della valutazione dei rischi e inosservanze nei confronti dei lavoratori. è il bilancio di quanto è emerso da alcuni controlli a tappeto messi a segno nel paese da parte dei carabinieri e dal nucleo ispettorato del lavoro che si sono concentrati nelle attività commericali oltre che accertamenti su 75 persone e 33 veicoli. Battuti anche quattro casolari abbandonati sospetti di essere utilizzati come base per lo spaccio oppure occupati da clandestini o ladri per nascondere la refurtiva. Ma l’esito è stato negativo.