Messo a soqquadro lo studio Vivi. I ladri se ne vanno con un computer

Ladri in azione a Scandiano giovedì notte ai danni dello studio privato di personal training, nutrizione, pilates e fisioterapia ‘Vivi’ in via Armando Diaz. Per entrare hanno smontato la finestra a vasistas posizionata sopra la porta principale d’ingresso. Lo studio è stato poi ‘visitato’ ed è stato rubato un tablet per un valore di circa 200 euro. Il colpo è stato scoperto ieri mattina verso le 6.30 dalla titolare Sara Vigilante. "Hanno messo sottosopra la struttura, ma non hanno provocato danni ingenti. Sarà ovviamente necessario riparare la finestra danneggiata. E’ la prima volta che si verifica un furto. Ieri mattina ho chiamato subito i carabinieri".

Sul posto sono prontamente intervenuti i militari dell’Arma della tenenza di Scandiano. I carabinieri hanno eseguito un sopralluogo e già iniziato le relative indagini, per il reato di furto aggravato a carico di ignoti, per individuare i responsabili del raid. Si tratta dell’ennesima intrusione furtiva che si registra in un’attività della zona del comprensorio ceramico reggiano, negli ultimi mesi spesso bersagliata dai ladri. "Adesso ci stiamo già attivando – racconta la titolare Sara Vigilante – per cercare di attivare rapidamente un sistema di allarme con l’obiettivo di prevenire in futuro altri episodi simili. Giovedì sera avevo chiuso lo studio verso le 20.30. Al mio arrivo, nella prima mattinata di ieri, è stata constatata l’incursione. Molto probabilmente è stata messa a segno nella notte. Ora ho già formalizzato la denuncia dai carabinieri per quello che è successo. Hanno preso un tablet, ma fortunatamente non hanno asportato altri oggetti o macchinari".

Matteo Barca