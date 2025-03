"Mio nipote è morto al fronte"

Arrivata a Reggio per garantire un futuro alle figlie, Kseniya Makar ha trovato una nuova casa. "Dovevo restare nove mesi, sono qui da 25 anni. Mi sono inserita bene con i reggiani, faccio parte degli Alpini e ballo alla scuola Star Ballet da più di dieci anni. In Italia la mia laurea non valeva, ho iniziato come badante, poi ho trovato lavoro come addetta alle pulizie e sono riuscita a comprare casa". Un sacrificio per le figlie: "Ora sono sistemate: una è medico di base in Ucraina, l’altra manager di un ristorante a Londra. Mio nipote, volontario al fronte, è morto lasciando due piccoli orfani. Anche mio genero ha combattuto. Chiamavo mia figlia ogni giorno per sapere se fosse ancora vivo"