Molestata da un giovane: "Ha cercato di toccarmi, mi hanno salvato i passanti"

Guastalla (Reggio Emilia), 3 giugno 2024 – Molestata da un giovane di origine straniera mentre si stava recando da piazza Martiri Patrioti verso la stazione ferroviaria per prendere il treno per tornare a casa dopo aver sbrigato alcune commissioni in centro a Guastalla.

È accaduto giovedì sera a una donna quarantenne, residente a Reggio. Verso le 19 le si è avvicinato un giovane, di origine africana, che ha tentato di abbracciarla. Lei si è divincolata per poi allontanarsi.

Inizialmente ha pensato a un tentativo di furto della borsetta, poi si è accorta che quel giovane stava tornando verso di lei, cercando di toccarle il seno. "Devo dire grazie a due uomini che stavano uscendo dal bar – ha raccontato la donna – i quali si sono avvicinati urlando contro quel giovane, il quale è scappato via". Pare che lo stesso giovane, poco prima, avesse seguito la donna a distanza, ma senza avvicinarsi troppo. Potrebbe essere fuggito verso il sottopasso della ferrovia, dove risultano essere in funzione delle telecamere.

Già venerdì sera un simile episodio si è verificato nella stessa zona, a ridosso di piazza della Repubblica, dove un uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, è entrato in un esercizio commerciale tentando un approccio sessuale ai danni della titolare. Solo la pronta reazione della vittima in quel caso ha permesso di evitare il peggio.

Sul posto è poi arrivata una pattuglia dei carabinieri per identificare il presunto aggressore, che era rimasto in zona, per nulla intimorito, peraltro, dalla presenza delle forze dell’ordine.

a. le.