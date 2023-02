Reggio Emilia, muore a 27 anni stroncato da un malore

Said muore a 27 anni, stroncato da un malore

Cavriago (Reggio Emilia), 7 febbraio 2023 – Un malore, domenica mattina, mentre era nella sua abitazione. Said Beltaief, 27 anni, si è accasciato a terra, privo di vita. I tentativi di soccorso dei medici dell’ospedale Franchini di Montecchio, intervenuti sul posto, sono stati tutti inutili.

La comunità di Cavriago è in lutto per la scomparsa del giovane. Un ragazzo che aveva saputo costruire un forte legame con tante persone che avevano apprezzato l’impegno profuso da questo giovane per aiutare la mamma malata.

A causare il decesso potrebbe essere stato un problema cardiaco, forse un infarto. Ma sarà l’autopsia, alla quale la salma del giovane sarà sottoposta, a determinare le cause di questa morte improvvisa. Giovane e benvoluto da tutti, viveva con la madre originaria del Marocco. Aveva frequentato le scuole a Cavriago, diventato il suo paese d’adozione. Tutti lo descrivono come un bravo ragazzo, educato e gentile. C’è profondo cordoglio in tutto il paese, tante persone hanno manifestato cordoglio alla famiglia, che anch’essa vive a Cavriago.

Di professione faceva il commesso. Spesso aveva lavorato al Conad di Cavriago e poi alle Querce di Reggio. Ora voleva aprire una sua attività. Aveva la passione della palestra e si allenava tutte le volte che il lavoro e le occupazioni in famiglia glielo consentivano.

Il suo sogno era andare all’università, ma aveva rinunciato per poter aiutare la mamma gravemente malata. Era lui che l’accompagnava alle visite mediche, la gente lo vedeva spesso spingere la carrozzina della madre in giro per il paese.