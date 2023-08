Novellara, al volante ubriaco e con patente revocata

Novellara (Reggio Emilia), 17 agosto 2023 – Aveva bevuto troppi alcolici e poi si è messo alla guida, nel pomeriggio di Ferragosto. E di fronte al un posto di controllo stradale dei carabinieri, in via D’Azeglio alle porte di Novellara, ha fatto finta di fermarsi, per poi invertire la marcia per allontanarsi in auto. Ma è stato inseguito e fermato nella vicina via Nova dove, una volta raggiunto, ha ritentato la fuga speronando l’auto della pattuglia del 112. I carabinieri della caserma di Novellara alla fine hanno bloccato l’uomo, un indiano di 29 anni residente a Correggio, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza alcolica, con l’aggiunta di una multa di cinquemila euro per guida senza patente, in quanto gli era stata revocata. Della sua condizione irregolare di conducente l’indiano era ben consapevole. Per questo, alla vista dei carabinieri impegnati nel controllo di Ferragosto, ha deciso di tentare di evitare l’accertamento, che avrebbe fatto emergere una situazione a lui sfavorevole. Ma la fuga non è riuscita e il giovane indiano è stato fermato, denunciato e sanzionato.