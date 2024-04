Famiglia intossicata in casa dal monossido, anche due bimbi di 3 e 8 anni

Novellara (Reggio Emilia), 23 aprile 2024 - Una famiglia composta da genitori e due bambini di 3 e 8 anni è stata trasportata in serata alla camera iperbarica dell'ospedale di Fidenza in seguito a una intossicazione da monossido di carbonio, che è stata rilevata in seguito all'intervento del personale del soccorso sanitario intervenuto ieri sera in una abitazione in centro a Novellara.

Inizialmente sembrava trattarsi di un malore di uno dei componenti la famiglia, che si stava riprendendo. Ma all'arrivo dei soccorsi è stato evidenziato un malessere generale anche fra gli altri componenti del nucleo familiare.

Ed è emersa l'ipotesi dell'intossicazione da gas, molto probabilmente dovuto a un problema tecnico alla caldaia dell'abitazione. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce rossa di Novellara e Fabbrico, l'automedica della vicina sede novellarese, oltre ai vigili del fuoco di Guastalla e i carabinieri, per eseguire gli accertamenti. Dopo le prime cure, genitori e figli piccoli sono stati portati con le due ambulanze alla camera iperbarica di Fidenza per il trattamento ossigenante. Le loro condizioni non sembrano essere preoccupanti. Ora sarà necessario verificare con un tecnico specializzato il funzionamento della caldaia, per intervenire con un tecnico specializzato per accertare eventuali avarie all'impianto, mettendo l'abitazione in piena sicurezza.