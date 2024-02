Esalazioni di monossido. Tre persone intossicate

DODICI MORELLI

Erano le 15.30 circa di ieri quando in via Dodici Morelli, nell’omonima frazione del comune di Cento, è scattato l’allarme per alcune persone intossicate da monossido di carbonio che si sarebbe propagato all’interno di un laboratorio-pasticceria: negozio che si trova sul lato sinistro della via, verso Galeazza. Secondo una prima ricostruzione all’interno del locale c’erano tre volontari della Pro loco di Cento che stavano aspettando di ritirare dolci per la festa di oggi. All’improvviso una donna ha iniziato ad accusare un malore, è uscita e si è accasciata a terra. A quel punto è stato allertato il 118. Sul posto sono arrivati i sanitari con un’ambulanza. Oltre alla donna che si era accasciata a terra, hanno accusato malori anche altri due volontari, un uomo e una donna, che si trovavano all’interno del laboratorio. E anche per loro è stato deciso il trasferimento all’ospedale di Cento, per ulteriori accertamenti.

Non sarebbero in gravi condizioni, ma è comunque stato deciso di trattenerli in osservazione e di sottoporli al trattamento con l’ossigeno. Nel frattempo sono stati fatti accertamenti nel laboratorio di panificazione: è possibile che le esalazioni di monossido di carbonio siano fuoriuscite dal forno utilizzato per la cottura. Ma si tratta ancora di un’ipotesi che dovrà essere avvalorata dai successivi accertamenti dei vigili del fuoco. Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Cento.

I vigili del fuoco per precauzione hanno sigillato l’impianto, imponendo peraltro il divieto di utilizzo del forno, fino a quando non sarà accertata la reale causa delle esalazioni. Per quanto riguarda i tre intossicati non sarebbe stato necessario il trasferimento in camera iperbarica.

re.fe.