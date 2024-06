Nuovo Conad vicino al centro. Ci siamo: apertura il 12 giugno

Il 12 giugno alle 9 inaugura il nuovo supermercato Conad di via Malagoli, a Reggiolo. L’area occupata dall’edificio è di 3.300 metri quadrati, di cui 1.500 destinati agli spazi per vendita di alimentari. All’area parcheggio già realizzata nel 2020 si aggiunge uno spazio con altri 180 posti auto. L’edificio si caratterizza per la particolare cura posta alla parte impiantistica, classe energetica A4, grazie all’illuminazione a led di tutti gli impianti interi ed esterni, per l’installazione di 160 pannelli fotovoltaici, degli isolanti e dei serramenti performanti.

Particolare cura è stata posta anche alle finiture esterne che si integrano correttamente nell’ambiente circostante grazie ai rivestimenti e al porticato. Il nuovo Conad è stato realizzato in prossimità del centro storico, è servito da una viabilità di accesso garantita dalla nuova rotatoria sulla strada provinciale Novellara-Gonzaga, dall’ampliamento di via Malagoli e dai percorsi ciclo pedonali che consentono di collegare il nuovo edificio con la vicina piazza Martiri.

Il costo complessivo dell’intervento è di circa 6,5 milioni di euro. Conad ha da tempo un rapporto particolare con la comunità locale reggiolese, ha previsto pure la donazione del progetto per la ricostruzione del fabbricato denominato "32" nel 2013.

E poi l’anticipo degli oneri di concessione del nuovo Conad nel 2018, utilizzati dal Comune per realizzare la pista ciclabile delle scuole in via IV Novembre, via Marconi e via XXV Aprile.

