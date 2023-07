Operaio per macchine a controllo numerico per un’attività su due torni Cnc

Operatore macchine a controllo numerico. La figura sarà inserita all’interno dell’azienda per lavorare su due torni Cnc sui quali si eseguono lavorazioni di estremità su camicie e steli per cilindri pneumatici. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda (es. contratto di apprendistato) o che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 1982006. Qualifica Istat: Operai addetti a macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali. Sede del lavoro: Reggio. Scade il 26-07-2023.