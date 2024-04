Palfinger, il campionato si apre con un pareggio. La Platform-Tmc cade con onore a Collecchio

Comincia con un pareggio il campionato di Serie A della Palfinger Reggio Emilia. La formazione cittadina, impegnata al "Caselli" contro Codogno, cade 11-8 nella sfida inaugurale contro i lombardi: dopo esser andati avanti di 3 lunghezze al termine del terzo inning, gli uomini di Biagini subiscono una prima reazione avversaria, ma all’ottava ripresa sono avanti 7-4, prima che gli ospiti segnino 7 volte nell’ottava e ottengono la vittoria. Pronta la replica in gara-2, con un 7-1 che non concede repliche: la Palfinger allunga con decisione nel finale, segnando 5 volte nella settima ripresa, e per Codogno non c’è nulla da fare. Duplice stop, nell’altro girone, per la Platform-Tmc Poviglio, che cade con onore a Collecchio contro una delle favorite per il primo posto.