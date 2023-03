"Passaporti, procedure più veloci"

Una serie di best practices adottate dalla Questura per venire incontro alle crescenti richieste dei cittadini, connesse al rilascio del passaporto elettronico. "Alla data odierna - scrive la Questura - tutti i passaporti richiesti con procedura ordinaria e d’urgenza sono stati rilasciati nei tempi stabiliti dalla legge e in linea con la data di partenza indicata dal cittadino. Oltre alla gestione urgente delle istanze di chi chiede il passaporto per esigenze di lavoro, studio, cure mediche o missioni umanitarie, sono già a pieno regime le procedure per soddisfare tutte le esigenze di chi chiede il rilascio anticipato del titolo di viaggio per motivi diversi da quelli istituzionalizzati".

"Con il rafforzamento delle procedure di overbooking - prosegue la Questura - è stato possibile accogliere con maggiore solerzia tutte le esigenze dell’utenza, poiché tale pratica è stata modulata in base alle richieste. Con l’approssimarsi delle vacanze di Pasqua e dei ponti del 25 aprile e 1 maggio, tutte le richieste sinora presentate sono state evase ed è garantito il completamento nei tempi necessari di quelle ancora in corso di trattazione".

"La Questura di Reggio tiene conto delle criticità che ancora sussistono sui tempi di prenotazione attraverso l’agenda elettronica on-line. Si ribadisce che per i prossimi periodi di vacanza estiva sarà garantito il pieno e puntuale soddisfacimento delle richieste dei cittadini nei termini di legge, tenuto conto delle date di partenza e delle necessità che verranno rappresentate. É confermata la procedura già attuata per i casi in cui la data dell’appuntamento allo sportello sia successiva a quella di effettiva partenza, che prevede che contestualmente alla prenotazione il cittadino possa richiedere l’anticipo attraverso una Pec dedicata".