Addio all’avvocato Patrizia Pizzetti: la nota civilista è morta a 54 anni

Reggio Emilia, 15 dicembre 2023 - La città piange la scomparsa dall'avvocato Patrizia Pizzetti, civilista e presidente del Circolo Tennis di Canali. La professionista, che aveva 54 anni, è venuta a mancare all'ospedale Santa Maria Nuova, dov'era stata ricoverata qualche giorno fa a seguito dell'aggravamento di una malattia scoperta quest'estate.

Pizzetti faceva parte anche dello staff legale della Confcommercio; nello specifico era consulente della Fnarc, la Federazione degli agenti di commercio.

Commovente il ricordo, tra le tante espressioni di cordoglio, di Donatella Prampolini (Confcommercio): "Patty, mia amica, mia persona, mia gemella, mio faro, mio piedistallo. Sei rimasta troppo poco con me. Tu ci sei sempre stata nei momenti importanti della mia vita, negli ultimi quindici anni. Hai sempre saputo essere presente ma mai pressante, essere una stampella quando ne avevo bisogno ed essere un bastone quando dovevi difendermi. Eri quella che diceva sempre: Non preoccuparti, una soluzione la troviamo".

Parole di affetto anche dal Circolo Tennis Reggio Emilia: “Patty è stata prima di tutto una ragazza che, come tanti di noi, ha mosso i suoi primi passi in via Hugo, insieme alla famiglia. Poi si è impegnata nel direttivo del Ct fino a guidarlo in prima persona nell'ultimo quadriennio con la passione, la determinazione e il carisma che era in grado di infondere in chiunque entrasse in contatto con lei”. E ancora: “Patrizia è stata una grande mamma e una grande donna; amica di tutti, associata da sempre al club, nostra preziosa consigliera e presidente poi. La ricorderemo per sempre".

Anche il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia esprime il proprio cordoglio “per la prematura scomparsa della collega Patrizia Pizzetti e si unisce al dolore della sua famiglia. “Cara Patrizia, ti ricorderemo per la tua tenacia e per l'attaccamento alla nostra professione”.

In ambito legale, nel processo in corso sui presunti affidi illeciti di bambini a Bibbiano, l'avvocato Pizzetti aveva seguito, insieme all'avvocato Nicola Termanini, i parenti della minorenne considerata il caso-pilota dell'inchiesta, costituiti parte civile: grazie al suo tenace lavoro la bambina era rientrata in famiglia poco prima che l'indagine diventasse di dominio nel giugno 2019. Il 13 novembre scorso Pizzetti si era presentata in tribunale quando aveva testimoniato il nonno della minorenne, seguendone la deposizione. Tra l'anno scorso e quest'anno aveva seguito anche il filone delle richieste di risarcimento avanzate dai parenti delle vittime di crimini nazisti nella nostra provincia.

L'avvocato lascia il figlio Tommaso, il compagno Francesco, i genitori Luisa e Learco, la sorella Paola - vicepresidente dell'Ordine dei commercialisti - e il fratello Paolo. La camera ardente è stata allestita nella sede della Croce Verde a Baragalla ed è aperta dalle 14 di oggi. I funerali si terranno domani (sabato 16 dicembre) alle 15.15 nella chiesa del Preziosissimo sangue in via Martiri della Bettola, per poi proseguire per il cimitero di Rivalta.

La famiglia non chiede fiori, ma invita chiunque volesse ricordarla a fare donazioni per il Core, il centro oncoematologico di Reggio.