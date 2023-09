Per strada col coltello in tasca: "Ce l’ho per paura delle aggressioni"

"Volevo difendermi da eventuali aggressioni". In questo modo si è giustificato il giovane che fermato l’altra sera dai carabinieri della stazione di Santa Croce nei pressi della stazione ferroviaria è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico che deteneva illegalmente. Per questi motivi con l’accusa di porto abusivo di armi i carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce hanno denunciato alla Procura un 22enne residente a Cavriago, sequestrandogli il coltello a serramanico lungo 13 centimetri, di cui 7 di lama. L’episodio è avvenuto l’altra sera, poco dopo le 20, in viale IV Novembre nel corso di uno dei controlli straordinari disposti dal Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Maria Rita Cocciufa. I carabinieri hanno notato un giovane che, alal vista della pattuglia, ha allungato il passo quasi a voler evitare i controlli. Il ragazzo è stato fermato.

Preoccupato, il giovane ha consegnato spontaneamente ai carabinieri il coltello a serramanico, dicendo di portarlo con sé per difendersi.