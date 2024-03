Pioggia, cede la carreggiata. Terreno spostato verso il canale

Il recente lungo periodo di pioggia ha lasciato segni non solo sull’asfalto di molte strade, ma anche su alcuni argini di canali di bonifica. In via Fossa Marza, a San Biagio di Correggio, alcuni cittadini hanno segnalato un cedimento strutturale sulla carreggiata, sulla sponda arginale. Si è verificato un chiaro spostamento del terreno verso il canale, lasciando una evidente crepa sul bordo della strada. Dopo la segnalazione alle autorità locali, è stato eseguito un intervento di messa in sicurezza temporaneo, con l’installazione di cartelli che indicano il potenziale pericolo, invitando i veicoli a non transitare sull’area del cedimento. Ora si è in attesa della stagione propizia per mettere in piena sicurezza quel tratto di argine e relativa carreggiata. Non si tratta di un episodio isolato, in quanto sono ormai diversi i canali in cui periodicamente si verificano simili situazioni, dovute pure a erosioni sotterranee provocate da nutrie e volpi, capaci di realizzare le loro tane in profondità. Non è la prima volta che i consorzi di bonifica devono far fronte a questo tipo di cedimenti strutturali.

Antonio Lecci