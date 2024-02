"Pochi eventi, commercio in difficoltà"

Quale è la situazione del commercio a Fabbrico e del centro storico di paese? Se n’è parlato in un incontro organizzato negli spazi dell’hotel San Genesio dalla lista Movimento Civico Fabbrico, guidato da Elisabetta Sala, che si propone per il governo locale alle prossime elezioni comunali di giugno. È stato reso noto il risultato di un’analisi diretta che ha coinvolto i commercianti del paese in merito a situazioni positive, situazioni negative e proposte per migliorare la situazione in generale. Il quadro generale che emerge non è certo positivo. Perché è vero che il 28% delle risposte evidenzia come si lavori ancora bene a Fabbrico e come la presenza dei commercianti sia un fattore positivo per il presidio del centro. Ma viene pure evidenziato come si lavori di più quando ci sono eventi in paese. Eventi che però scarseggiano a Fabbrico. Il 30% delle risposte segnala la "poca volontà del Comune a organizzare eventi", oltre al 25% che lamenta "troppa burocrazia e immobilismo". Emergono poi problemi su viabilità e parcheggi, fino a lunghi momenti in cui "il centro storico è deserto". Cosa fare? Il 29% vorrebbe più iniziative ed eventi, il 25% chiede "maggiore coinvolgimento dei commercianti", il 12% non ha risposte da fornire. "Le attività commerciali sono fondamentali per la vita di un paese – le conclusioni di Elisabetta Sala – e vanno aiutate e incentivate. È necessario accedere ai fondi che una legge regionale di sostegno mette a disposizione per progetti di Comuni e Unioni di Comuni. Puntiamo a creare un’associazione di promozione del territorio, con i vari gruppi locali che possano collaborare con i commercianti, con armonia, coesione e coordinamento. Dobbiamo lavorare con buon senso sulla base di quello che serve al nostro paese".

Antonio Lecci