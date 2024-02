Non si ferma all’alt della polizia, nella fuga fa un incidente: denunciato

Reggio Emilia, 23 febbraio 2024 – Tira dritto davanti al posto di blocco, ma nella fuga resta coinvolto in un incidente e viene bloccato dalle forze dell’ordine. Il ragazzo di 31 anni guidava senza patente l’auto dell’amico ed è stato denunciato.

Il fatto è successo mercoledì sera. Il ragazzo di nazionalità marocchina stava percorrendo via Vico, sulla via Emilia verso Parma e non si è fermato all’alt della polizia. Subito è scattato l’inseguimento da parte delle Volanti durato cinque minuti dopo manovre spericolate e ad alta velocità del fuggitivo. Il quale ha terminato la sua corsa finendo contro un manufatto in cemento, distruggendo la vettura. Il giovane è uscito illeso ed è stato bloccato dagli agenti che lo hanno condotto in questura dove è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.