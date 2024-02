Investito in moto da un’auto pirata: grave il centauro, caccia al fuggitivo

Reggio Emilia, 21 febbraio 2024 – È in gravi condizioni all'ospedale dopo essere stato investito in moto da un'auto che poi è fuggita. È successo intorno alle 21,30 a Massenzatico. Stando a quanto si apprende, il motociclista era anche sprovvisto del casco. Sul posto, oltre ad un'ambulanza e ad un'automedica del 118 - che hanno portato d'urgenza il ferito al Santa Maria Nuova - anche la polizia locale del comando di via Brigata Reggio che sta cercando di ricostruire la dinamica e che ha avviato la caccia all'auto pirata.