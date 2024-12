"Questa solidità serve anche in casa"

"È una vittoria importantissima - dice coach Priftis - ed è un successo meritato, grazie ad un secondo tempo decisamente migliore del primo, dove siamo riusciti a trovare quello che cercavamo difensivamente, soprattutto sul pick and roll, e a lavorare sulla palla con maggiore fisicità. Quest’anno siamo una squadra che in trasferta riesce ad esprimersi meglio, ora dobbiamo riuscire ad essere un po’ più solidi in casa". La pensa nello stesso modo, il play Lorenzo Uglietti: "Le sensazioni sono più che positive, un’altra bella vittoria in trasferta. Loro sono partiti molto aggressivi ma alla distanza siamo usciti noi grazie alla nostra difesa ed al fatto che abbiamo continuato a muovere la palla in attacco". Chiusura con l’MVP Cassius Winston: "Abbiamo lottato fino alla fine, dimostrando coesione e consistenza, restando concentrati, siamo molto contenti di questo successo".

Cesare Corbelli