Reggio Emilia, attacco hacker ai computer della Bonifica

Reggio Emilia, 16 agosto 2023 – Un attacco hacker al sistema informatico del consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale. E in cambio del ripristino di tutte le attività di memorie di computer e stampanti si intimava di pagare un milione e centomila euro “altrimenti distruggeremo i vostri dati”. Sabato mattina i computer sono risultati in avaria. E dalle stampanti uscivano solo fogli con la frase minacciosa della richiesta di denaro. “Ci siamo subito attivati per ripristinare il servizio – spiega il direttore Domenico Turazza – e sono stati riattivati in breve tempo le linee telefoniche fisse, la posta elettronica e i numeri per segnalare eventuali emergenze. Il servizio di irrigazione e il telecontrollo, fortunatamente, stanno operando regolarmente”. Sono stati messi all’opera tecnici informatici per recuperare dei dati che gli hackers sono riusciti a cancellare, entrando nel sistema, per un totale di 50 Gb su un totale di 15 mila Gb di informazioni nella memoria centrale. Il fatto è stato già segnalato alla polizia postale per poter indagare su quanto accaduto e risalire ai responsabili.