Reggio Emilia, ladri al ristorante in via Emilia Ospizio

Reggio Emilia, 1 agosto 2023 – Ladri in azione nella notte ai danni di un ristorante in via Emilia Ospizio a Reggio, in centro. Sono stati gli operatori di un istituto di vigilanza privato, verso le quattro, a notare i segni di scasso alla porta del locale Niwa, ristorante cinese e giapponese.

Sono arrivati anche i carabinieri del nucleo radiomobile cittadino per gli accertamenti, verificando che poco prima i ladri avevano forzato la porta antipanico del ristorante per poi entrare nel locale pubblico e puntare al denaro che era nel registratore di cassa, come fondo cassa.

Sono in corso accertamenti per quantificare esattamente l’ammontare del bottino. In corso anche controlli su possibili ammanchi di prodotti alimentari o altri oggetti. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire ai ladri, sperando pure di avere qualche elemento utile dalle telecamere che risultano essere attive in quella zona della via Emilia.