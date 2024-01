Nasconde la droga nel contatore elettrico: denunciato

Reggio Emilia, 20 gennaio 2024 – Ha tentato di fuggire ai carabinieri, cercando nascondiglio in un condominio, dove però è stato fermato. E per evitare guai con la giustizia ha tentato di nascondere la droga in suo possesso nella cassetta di un contatore elettrico.

Un uomo di 26 anni, domiciliato a Cadelbosco Sopra, è stato denunciato per detenzione di droga a scopo di spaccio.

L’altro pomeriggio è scattato il controllo dei militari del Radiomobile in zona stazione, a Reggio. Il giovane, di origine africana, ha tentato di fuggire. Ma è stato fermato all’ultimo piano del palazzo, mentre nascondeva la droga nell’area del contatore elettrico.

Era in possesso di sette palline termosaldate di crack per un grammo di peso, tre palline termosaldate con due grammi di eroina, tre grammi di marijuana divisa in dosi. Proprio questa suddivisione in dosi ha fatto scattare l’ipotesi dello spaccio. Il giovane straniero è stato fermato e denunciato all’autorità giudiziaria.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata. L’utilizzo di contatori elettrici e di cabine di impianti per l’elettricità sono spesso usati come nascondiglio per evitare di farsi trovare in possesso di droga.