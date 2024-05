Ritrovati i due trattori rubati grazie al passaparola tra residenti

Sono stati ritrovati dopo una trentina di ore i due trattori John Deere che – come scritto ieri dal Carlino – erano stati rubati l’altra notte all’azienda agricola Aldrovandi, a Tagliata di Guastalla. È stata la forte collaborazione tra agricoltori, pescatori, cacciatori e residenti nella zona della Bassa, con un intenso passaparola, a permettere di risolvere il caso. Ieri mattina, infatti, è emerso come un residente nella zona del Crostolo, tra Camporanieri di Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra, avesse notato due trattori sull’argine, con i conducenti che avevano divelto un palo che chiudeva il passaggio ai veicoli a motore. A quel punto, con la mobilitazione del proprietario Luca Aldrovandi e di un gruppo di suoi colleghi e amici, è stata battuta tutta la zona in questione, fino verso i confini con Reggio città. E in un casolare abbandonato sono stati rinvenuti i due trattori, lasciati in quel luogo inutilizzato, probabilmente per essere portati via nei prossimi giorni. E poco dopo è scattata la segnalazione di un agricoltore, che sul tratto di Autosole tra Reggio e Modena, ha notato un camion adibito al trasporto di bestiame con trattori a bordo: da verificare se possa trattarsi di veicoli oggetto di furto. Alla polizia stradale sono stati forniti direzione e targa.

Antonio Lecci