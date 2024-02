Incidente fra auto, tra i feriti una ragazza di 17 anni

Rolo (Reggio Emilia), 24 febbraio 2024 - Due donne ferite nell’incidente fra auto accaduto nel primo pomeriggio in via Prati a Rolo, dove si è verificato un tamponamento tra una Chevrolet con al volante un giovane di origine straniera, residente a Fabbrico, e una Hunday condotta da una donna cinquantenne, di Rolo. L’impatto tra i due veicoli è stato violento, tanto da finire entrambi nel fossato laterale.

Sul posto sono arrivati in fretta i soccorsi, con le ambulanze della Croce rossa di Fabbrico, l’autoinfermieristica di Correggio, oltre ai vigili del fuoco volontari di Luzzara, raggiunti pure dal personale dell’elisoccorso di Bologna. Ad avere la peggio una ragazza di 17 anni, che era nella Chevrolet condotta dal giovane straniero.

La ragazza ha riportato un trauma cranico e altre contusioni, che da subito sono apparsi da non sottovalutare. Dopo le prime valutazioni sanitarie, è stato disposto il trasferimento in ambulanza della diciassettenne e della conducente della Hunday, entrambe destinate al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. Non risultano essere in pericolo di vita. Praticamente illeso il conducente dell’altra vettura. Sul posto anche la polizia locale della Pianura Reggiana per i rilievi tecnici e per deviare il traffico su percorsi alternativi. Il tratto di strada interessato dall’incidente, infatti, è stato chiuso al traffico per parte del pomeriggio.