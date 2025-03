Sassuolo-Reggiana, curve: no all’inversione. Possibile anticipo di orario

Reggio Emilia, 26 marzo 2025 – C’era attesa per il responso dell’Osservatorio del Viminale per Sassuolo-Reggiana di sabato (ore 19.30 al “Città del Tricolore”). Nelle indicazioni che ha dato si legge che per i residenti nella provincia di Reggio Emilia la vendita dei biglietti può avvenire esclusivamente per il settore ospiti (la Curva Nord) e per la Tribuna Est settore Nord (dove abitualmente si posiziona il “Gruppo Vandelli”). È il primo punto dei tre compresi nella disposizione. Il secondo dice che la vendita dei biglietti per gli altri settori dello stadio potrà avvenire solo “ai possessori della Sassuolo card, ovunque siano residenti”.

Non solo. “Per i residenti in provincia di Reggio, la tessera deve essere stata sottoscritta entro il 25 marzo”, ovvero entro ieri. Queste sono le indicazioni da Roma, che, come si legge, ha considerato questo incontro con “profili di rischio”, e per questo ha condiviso l’adozione, in sede di Gos, delle misure citate prima che sono state “indicate dalla Questura di Reggio e concordate con le società sportive”. In poche parole, queste indicazioni seguono la stessa via tracciata dal Sassuolo in prima battuta: niente inversione delle curve.

L’ultima parola spetta oggi al Gos, che nel corso della giornata ufficializzerà, nell’incontro coi rappresentanti di Reggiana e Sassuolo, il tutto. Nel pomeriggio, inoltre, è prevista in prefettura una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Si attendono le ufficialità, ma, viste le disposizioni da Roma, è facile prevedere che verranno varate dal Gos. Da capire anche se si opterà per un anticipo dell’orario della gara (difficile, causa televisioni). In questo scenario si concretizzerebbe la posizione del tifo organizzato, con Teste Quadre e Gruppo Vandelli pronti a stare fuori dallo stadio. Per cercare di portare all’inversione delle curve, lo ricordiamo, si era mossa anche la politica reggiana, oltre che la stessa società granata. Dopo le ufficialità, avranno il via le prevendite. Intanto, solidarietà dai reggiani presenti ieri sera al PalaBigi per Pallacanestro Reggiana-Petkimspor (77-70) di Champions: in uno striscione si leggeva “A Reggio solo la Regia”.