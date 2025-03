Sassuolo e Reggiana, il caso curve. Entro mercoledì la decisione

Comincia oggi pomeriggio al Mapei Football Center, con la ripresa degli allenamenti, una settimana lunghissima per il Sassuolo, ovvero quella che accompagna i neroverdi al ‘derby’ di sabato contro la Reggiana. Settimana da vivere con l’occhio della squadra sul campo, a preparare una partita che vale tanto e con quello della società all’esterno del campo, viste le note polemiche che circondano la disposizione dei tifosi al Mapei Stadium: questione ad oggi in standby, ma che andrà necessariamente sciolta se non domani, al massimo mercoledi.

In campo. Lipani dalla nazionale under 20 azzurra è già rientrato, domani sono invece attesi Moldovan, Muharemovic e Volpato – impegnati oggi con le nazionali di Romania, Bosnia e Italia under 21 mentre, sempre oggi, oggi si fa anche la ‘conta’ e si punta a riavere in gruppo, regolarmente a disposizione Pieragnolo – fermato da una contusione alla vigilia di Cittadella-Sassuolo – ma non Mazzitelli, Thorstvedt e Skjellerup. Giusto in tempo per il ‘derby’ del Mapei Stadium rientra anche, dopo aver scontato un turno di squalifica, Armand Laurientè (nella foto), fin qua l’attaccante più prolifico dell’attacco del Sassuolo, il più prolifico del campionato.

Fuori. Sono attese notizie circa l’avvio della prevendita, bloccata dal Viminale, e a occhio i giorni-chiave, per dirimere la questione, sono oggi e domani, quando l’Osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive che fa capo al Ministero dell’Interno avrà ultimato la propria analisi in ordine ai rischi connessi al match, sul quale pesa l’incognita legata alla disposizione dei tifosi nelle due curve. Il tifo granata non vuole lasciare la ‘sud’, che ‘tecnicamente’ spetterebbe ai tifosi di casa – in questo caso a quello del Sassuolo – ma l’ipotesi di ‘invertire’ le curve non è stata, fin qua, presa in considerazione dalla società neroverde. Situazione in divenire, insomma, anche se i tempi per una decisione in merito cominciano a ‘stringere’.

s. f.