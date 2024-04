Sbandata fatale per un centauro, lavorava a Luzzara

Reggio Emilia, 20 aprile 2024 – Quella di ieri è stata una giornata drammatica per incidenti stradali tra la Bassa Reggiana e la Bassa Mantovana. Una giornata iniziata con lo schianto fra auto a Pegognaga di Mantova, costato la vita a due amiche pensionate, la 73enne Fiorella Bonatti di Suzzara e la reggiana Luciana Busana, 80enne di Rio Saliceto. Non sono sopravvissute al terribile schianto avvenuto a un incrocio mentre tornavano da una serata trascorsa in un circolo a giocare a carte, a Burraco. Una giornata conclusa con un’altra vittima a Suzzara, sulla Provinciale 50, dove verso le 18 una sbandata in moto è stata fatale per Igor Carra, 49 anni, residente a Motteggiana di Mantova ma conosciuto nel Reggiano per aver lavorato prima alla fonderia Bassoli a Codisotto di Luzzara e ora alla Still, nella zona industriale luzzarese. Il centauro è deceduto sul colpo. E a pochissimi chilometri di distanza un ciclista di 51 anni, sul ponte che collega la Cispadana all’ex Statale della Cisa, a Codisotto di Luzzara, è stato urtato con violenza da un’auto, riportando gravi ferite. E’ stato soccorso da ambulanza, autoinfermieristica ed elisoccorso, per poi essere trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, in prognosi riservata. Il ciclista, originario del Reggiano, ha abitato a Luzzara e da tempo risiede a Gonzaga di Mantova. Nell’incidente è rimasto illeso il giovane conducente della vettura, così come l’amico che viaggiava con lui.