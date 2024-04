Tornavano da una serata di burraco: Fiorella e Luciana morte nell’incidente

Rio Saliceto (Reggio Emilia), 20 aprile 2024 – Stavano tornando da una serata trascorsa in un circolo, nel Mantovano, a giocare a carte, quando sono rimaste coinvolte in un incidente stradale che per loro è stato fatale. È accaduto ieri notte, poco dopo le 24, in località Pegognaga di Mantova. Una tragedia della strada che ha coinvolto due amiche pensionate, che periodicamente si recavano a giocare a carte, a burraco, per trascorrere qualche ora in compagnia. Le vittime sono Fiorella Bonatti, 73enne abitante a Suzzara di Mantova, e l’ottantenne Luciana Busana, che risiedeva a Rio Saliceto. L’incidente si è verificato all’incrocio tra la Provinciale 49 e strada del Vò, un punto che già in passato è stato teatro di gravi incidenti. La dinamica dello schianto è al vaglio dei carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di una mancata precedenza da parte della Suzuki Alto, investita in pieno da una Bmw mentre stava per immettersi sulla strada provinciale. La 73enne che era al volante è deceduta sul colpo. Inutili anche i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori per l’ottantenne reggiana, che viaggiava accanto a lei. Il giovane alla guida della Bmw è stato portato all’ospedale Poma di Mantova per accertamenti, ma non risulta aver riportato traumi di rilievo. Sul luogo dell’incidente, oltre ai mezzi di soccorso sanitario e ai carabinieri, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Risulta che le due pensionate tornassero da una serata trascorsa a giocare a carte in un circolo nel Mantovano, a San Giacomo delle Segnate, quando si è verificato l’incidente.

Fiorella e Luciana erano dirette verso Suzzara, all’abitazione della 73enne, dove l’amica aveva lasciato la sua autovettura. Poi anche lei, in auto, sarebbe successivamente tornata a casa, a Rio Saliceto. Ma a Pegognaga si è verificato il violento schianto dalle drammatiche conseguenze per le due amiche. Fiorella Bonatti era conosciuta per l’attività di volontariato, anche nello Spi-Cgil. Lascia i figli Matteo (operatore in una cooperativa sociale che si occupa di assistenza di persone diversamente abili) e Massimiliano (dipendente dell’Iveco a Suzzara). Luciana Busana, vedova, non molto tempo fa aveva dovuto affrontare il grave lutto per la perdita di un figlio. Abitava alla periferia del paese. I carabinieri hanno contattato i familiari attraverso un nipote per informarli di quanto era accaduto.