Schianto in moto a Brescello, morto il centauro 55enne

Brescello (Reggio Emilia), 8 ottobre 2023 - Non ce l’ha fatta Vincenzo Di Stefano, il centauro di 55 anni, di origine siciliana e residente a Brescello, ferito sabato notte in una sbandata in moto accaduta alla rotatoria alle porte di Sorbolo Levante di Brescello.

Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi. Era stato portato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, in prognosi riservata. Le sue condizioni si sono aggravate col passare delle ore a causa degli effetti dei traumi riportati nello schianto, finendo poi contro le ringhiere che circondano la rotatoria. Di Stefano era stato ricoverato in Rianimazione e sottoposto pure a intervento in sala operatoria per far fronte ai traumi. Ma è stato tutto inutile. Sul posto erano intervenuti gli operatori della Croce azzurra di Poviglio e l’automedica di Guastalla, oltre ai carabinieri di Brescello e Poviglio per eseguire i rilievi. Nell’incidente non sembrano essere rimasti coinvolti altri veicoli.