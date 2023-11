Scontro a calcetto: batte la testa e perde i sensi. L’uomo è stato soccorso e portato in ospedale

Si sono vissuti momenti di preoccupazione per un uomo cinquantenne, residente a Reggio, che l’altra sera è rimasto vittima di un banale infortunio di gioco mentre era impegnato con gli amici in una partita di calcetto, negli spazi sportivi di via Terracchini a Correggio. È accaduto verso le 22,30. L’uomo, forse in seguito a un normale contrasto di gioco, è caduto a terra, battendo la testa. Per alcuni istanti avrebbe perso i sensi. E questo ha fatto preoccupare le persone presenti. Gli stessi hanno subito chiesto l’intervento dei soccorsi, telefonando alla centrale operativa del 118. Pochi minuti dopo davanti alla sede del Circolo tennis correggese è arrivata un’ambulanza della Croce rossa locale, raggiunta alcuni minuti più tardi dal personale dell’automedica della Bassa, partita dalla sede di Novellara. L’uomo, per fortuna, ha dato segni di ripresa delle sue condizioni generali. Ma, considerato il trauma cranico riportato nella caduta durante la partita, è stato comunque disposto il trasferimento, con accompagnamento del medico, verso il pronto soccorso dell’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio, per completare gli accertamenti sanitari. Non risulta essere in pericolo di vita, ma la preoccupazione è stata notevole, tra i compagni di gioco, soprattutto nelle fase immediatamente successive l’infortunio.