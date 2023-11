Si accascia sul volante in preda a una crisi glicemica. Lo soccorrono i carabinieri

Evitato un disastro stradale e che un conducente potesse morire per coma ipoglicemico grazie al pronto intervento dei carabinieri di Gattatico. È avvenuto venerdì, attorno alle 19, nel quartiere residenziale alle spalle dell’asilo nido Aquilone. La pattuglia, durante un normale giro di controllo lungo via Cervi, all’altezza dell’incrocio con via Leonardo da Vinci, hanno notato un Suv che procedeva lentamente e che stava sbandando sulla corsia di marcia opposta. In pochi secondi i militari sono scesi dalla ’gazzella’, hanno bloccato il traffico e sono riusciti a fermare il fuoristrada, il cui conducente era accasciato sul volante. L’uomo non è riuscito nemmeno a pronunciare il proprio nome, ma solo dire che stava male. I militari hanno allertato il 118; notando nell’abitacolo zollette di zucchero, hanno intuito che l’uomo probabilmente era diabetico e - su indicazione del 118 - gliene hanno fatta mangiare una. L’automobilista - un 50enne di Bologna - ha iniziato a riprendersi. E’ poi stato condotto in ospedale.

f.c.