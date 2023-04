Successo di Idea Verde Migliaia di visitatori tra stand e iniziative

Pieno successo per l’edizione numero 35 di Idea Verde, la fiera dedicata a verde e natura, che si è svolta nel fine settimana a Fabbrico. L’amministrazione comunale di Fabbrico ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione, tornata dopo la pausa forzata dell’emergenza sanitaria.

"L’abbiamo impreziosita insieme con mostre, opere artistiche, musica, giochi, laboratori, enogastronomia, impegno, sorrisi e tanto entusiasmo. Avevamo proprio bisogno di ritrovarci così – dicono dal municipio fabbricese –, di lavorare fianco fianco, orgogliosi del nostro paese e premurosi nel presentarlo al meglio ai nostri ospiti. Dopo tanti giorni di intensa organizzazione, domenica sera eravamo tutti stanchi ma davvero soddisfatti di aver mostrato con passione e simpatia la nostra Fabbrico. Non diamo per scontato l’impegno messo in campo dalle nostre associazioni, dai commercianti e non da ultimo dei nostri dipendenti comunali".

L’evento ha contato migliaia di visitatori tra i vari stand e le numerose iniziative ricreative, culturali, della tradizione locale e della gastronomia.