In treno senza biglietto e con in mano delle forbici da 15 centimetri: denunciato

Reggio Emilia, 24 aprile 2024 - Viaggiava in treno senza biglietto e con delle forbici di 15 centimetri in metallo: denunciato un 43enne tunisino, residente nel Modenese. Il fatto è successo ieri sera intorno alle 20 all’interno della Stazione ferroviaria Storica di Reggio Emilia.

L'uomo è stato sorpreso da un controllore che ha allertato subito il 112. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della sezione radiomobile che hanno perquisito l'uomo: nascondeva nella tasca del giubbotto una forbice da barbiere, tutta in metallo, della lunghezza complessiva di cm 15. Per questi motivi con le accuse di porto di armi od oggetti atti ad offendere, i militari lo hanno denunciato. L'uomo, che era sprovvisto di documenti, appurati i fatti, è stato portato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato denunciato. La forbice illecitamente detenuta è stata sequestrata.