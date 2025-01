Un Capodanno tranquillo. Piace ‘Reggio di luna’, una festa senza incidenti: "La nostra piazza è di tutti"

L’amministrazione comunale ha scelto di festeggiare il capodanno in piazza con i cittadini, proponendo uno spettacolo per tutti, per una serata che fosse un modo per ritrovarsi in centro e divertirsi. La vostra presenza, la grande partecipazione che vedo ci rende davvero molto felici. Questa festa è l’occasione per fare un augurio a tutti i reggiani per un 2025 sereno da parte dell’amministrazione.

All’assessora Stefania Bondavalli il compito di augurare ‘Buon Nuovo Anno’, dal palco allestito in Piazza Martiri del 7 Luglio, a tutti i cittadini che hanno scelto di trascorrere la mezzanotte in piazza. Con l‘evento gratuito ‘Reggio di Luna’, l’amministrazione comunale ha pensato di coinvolgere cittadini e turisti in un’atmosfera di festa e allegria. Un grande palcoscenico (o Luna Park come era scritto sul palco) a cielo aperto, dove musica, luci e intrattenimento della party band italiana ‘Shower’, unita al dj e producer Hierros, ha cercato di rallegrare l’atmosfera verso l’arrivo del nuovo anno.

È stato il primo Capodanno dell’era Massari, tranquillo, posato, senza fatti incresciosi di cronaca, senza incidenti (come ad esempio sono accaduti nella vicina Rimini), leggermente sottotono forse. Una ‘calma piatta’ che non faceva pensare ad un concerto in piazza da ultimo dell’anno, senza il countdown poteva essere tranquillamente collocato in qualsiasi altra situazione con musica anni ‘80 e ‘90 e che non è riuscito in fondo a "scatenare" e far divertire i cittadini presenti.

È riuscito nell’intento di far convivere molte etnie senza provocare incidenti (sicuramente cosa di non poco conto visti i tempi), di non vedere bicchieri per terra e cittadini alterati dall’alcol (vigeva il divieto di somministrazione di alcolici durante la serata) e, tutto sommato, di provare a far credere che si può vivere la città senza aver paura. "Non ci sembra che ci siano molti reggiani in piazza" commenta Giacinto, cittadino reggiano e, in effetti, sono sembrati pochi quelli presenti in piazza Martiri del 7 Luglio. Hanno scelto probabilmente, a giudicare dagli outdoor dei locali, le altre piazze (San Prospero e Fontanesi con via del Guazzatoio), feste private o le proprie abitazioni per festeggiare.

Non sono mancati scoppi di botti in molte strade e piazze del centro, nonostante il divieto. Ultima nota positiva il fatto che erano esauriti i posti nei due spettacoli, al cinema Al Corso, per il film ‘Diamanti’ di Ozpetek (da poco ospite nella nostra città). Il cinema resta sempre un "porto sicuro" dove farsi cullare e trasportare, e non solo a capodanno.

