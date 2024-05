Volontaria trovata morta nel suo letto a 29 anni

Reggio Emilia, 27 maggio 2024 – Un fulmine a ciel sereno ieri mattina ha scosso la comunità di Castelnovo Monti per l’improvvisa morte della 29enne Maria Celina Beretti, tecnico veterinario e attivissima volontaria in Appennino. Trovata senza vita nel letto ieri mattina. Una notizia accolta da tutti con incredulità e tanto dolore. Il grave lutto ha colpito una famiglia moto nota e stimata ai piedi della Pietra di Bismantova in tutta la montagna: il padre Alberto Beretti è un conosciuto veterinario, la madre Maria Luisa Muzzini ha ricoperto per diversi anni la carica di direttrice del distretto sanitario Ausl di Castelnovo Monti. In lutto anche la croce Verde locale dove Maria Celina generosamente si impegnava per gli altri.

Con grande rispetto per il dolore della famiglia Beretti, il presidente della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, Jacopo Fiorentini esprime, a nome del sodalizio profondo cordoglio per la tragedia del tutto inattesa: "La notizia della scomparsa di Maria Celina ci ha scossi. Aveva terminato da due giorni un intenso anno di servizio civile in croce verde. Siamo vicini alla famiglia in questo triste momento, rispettiamo la riservatezza e il silenzio per un evento che lascia senza parole".

Il padre Alberto risponde ai numerosi messaggi su Facebook: "Purtroppo la giornata di festa si è trasformata in tragedia: stamattina ci ha lasciato nostra figlia Maria Celina". Una morte per ora senza un perché. Nelle prossime ore potrebbe essere disposta l’autopsia o un esame diagnostico per fare luce sulle cause. Oltre a papà Alberto e alla madre Maria Luisa, lascia la sorella Claudia. Ai quali ora si stringe nel lutto tutto il paese.

In primis, il dottor Ermanno Briglia, candidato sindaco: "Ieri mattina sono stato il primo a recarmi presso la famiglia, conosco Maria Luisa da lungo tempo, abbiamo collaborato insieme per oltre 30 anni". Il vicesindaco di Castelnovo Monti, Emanuele Ferrari (anch’egli in corsa per le amministrative): "Con la madre Maria Luisa, che ha sempre lavorato nell’ambito della sanità, adesso stiamo lavorando nella riqualificazione dell’oratorio Don Bosco di via Primo Maggio a cui anche lei ci tiene molto. Siamo rimasti colpiti dalla perdita della figlia Maria Celina. Non possiamo che essere accanto a loro in questo momento tragico".