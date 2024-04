Amici 2024, Gaia Gozzi seduce tutti con il nuovo singolo 'Dea saffica'

Reggio Emilia, 14 aprile 2024 – Alla fine gli occhi di tutti erano per lei, e non poteva essere diversamente. Avvolta in un abito imperiale bianco latte, con bustier a valorizzarne le forme e pizzo a scendere sulle gambe atletiche, un outfit valorizzato da un paio di stivali tacco alto dello stesso colore, Gaia Gozzi (Guastalla, 29 settembre 1997) si è esibita come ciliegina sulla torta del serale di Amici di Maria De Filippi, su Canale 5, dando prova ulteriore del suo talento irresistibile da animale da palcoscenico, della sua capacità indubbia di seduzione del pubblico e della sua avvenenza, nella quale entrano sicuramente le origini brasiliane. Super ospite canora di Amici 23, quarta puntata, l’ex vincitrice di Amici 19, Gaia Gozzi è tornata per presentare il nuovo singolo ‘Dea Saffica’, a conclusione di una puntata ricca di guanti di sfida tra i prof e immancabili ruggiti di leone e polemiche.

Al centro dello studio, con una Maria che batteva il tempo e sorrideva ammiccante alla sua ex pupilla vincitrice del talent-show, l’ex allieva ha proposto un singolo destinato presto a diventare tormentone, con quel sapiente giro di note pup-urban che va tanto di moda ora. Con il tocco in più di una coreografia a tema riti dionisiaci, visto l’argomento del testo: la conquista di una notte, baciata dalla luna e da un’alchimia irresistibile. Al culmine di una serata molto intensa in cui sono finiti al ballottaggio finale Lil Jolie, Petit e Sarah, Gaia si è ricordata della coppa portata a casa nel 2020, davanti al ballerino Javier e alla cantante Giulia Molino, mentre il pubblico del web andava in visibilio per la sua performance. E non era ancora finita, che Gaia si commuoveva davanti alle telecamere, nel rammentare la sua esperienza al Serale di Amici che l’aveva portata alla vittoria: “Sto bene, ciao a tutti. Non l’ho mai avuta questa cosa. Quando ho vinto Amici c’era il Covid e ho vinto nel totale silenzio. Non potevo abbracciare neanche te”, dice rivolta a Maria.