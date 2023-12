Ecco come passare i giorni di vacanza: in calzoncini, sui pattini e nei mercatini

Rimini, 24 dicembre 2023 - C’è chi passerà la vigilia in pantaloncini corti (il meteo lo consente) e scarpe da running. Chi andrà a caccia di presepi nascosti in qualche pittoresco borgo dell’entroterra. Chi indosserà i pattini per scivolare sul ghiaccio. Cosa fare e dove andare a Natale dopo essersi alzati da tavola? Ecco qualche proposta, dal mare alla collina passando per i centri storici.

Dai presepi alla pista di ghiaccio, tanti appuntamenti nel Riminese

A Rimini si accenderà la magia della luce nel Teatro Galli con lo spettacolo di videomapping artistico che fino al 31 dicembre spalancherà le porte a nuove visioni fra la galleria e il soffitto con lo spettacolo "Renovatio mundi".

Anche la spiaggia si illumina a festa: la duna che va dal bagno 1 al bagno 63 si trasforma in una lunga passeggiata poetica, reinventando il paesaggio invernale attraverso un percorso sopraelevato, allestito con panchine illuminate con luci natalizie anche di notte.

Da non perdere, in piazzale Boscovich, il villaggio del ghiaccio a due passi dal mare tutto al coperto con una grande pista di ghiaccio di 600 metri quadrati, un circo per spettacoli ‘vista mare’ per bambini e adulti, i mercatini ed il presepe di sabbia. Per i più sportivi oggi c’è la Rimini Christmas Run: alle 10 da piazzale Fellini scatterà la corsa dei podisti in costume rosso da Babbo Natale.

A Santo Stefano, per smaltire panettoni e pandori, appuntamento sulla spiaggia del bagno 26 con il "Workout delle feste".

Mentre sulla spiaggia di Torre Pedrera merita una visita il presepe di sabbia, quest’anno affiancato sculture realizzate con materiale di riciclo in metallo di Lu Lupan di Mutonia. Senza dimenticare il presepe in darsena a San Giuliano Mare e quello marinaro a Viserbella.

Sant’Agata è il "Paese del Natale" con un grande mercatino a tema nel quale vengono proposte idee regalo, oggetti di artigianato artistico e decori di gusto raffinato, tra il suono delle zampogne e presepi artigianali.

Divertimento assicurato a Cattolica , con Regina on ice, la pista di pattinaggio in piazza Primo Maggio, le Luverie del bosco ghiacciato, e il magico igloo di Bagnino Natale.

A Bellaria l’Isola dei Platani prende vita con il grande villaggio natalizio tra spettacoli visual di luci, suoni, effetti laser, neve e bolle di sapone, pista di ghiaccio e snow globe, con tanti eventi e l’immancabile presepe di sabbia.

A Misano e Morciano si pattina sul ghiaccio con le piste in piazza della Repubblica e piazza del Popolo. A Montefiore Conca , a Santo Stefano, si rinnova la tradizione del presepe vivente con 180 figuranti.

Mentre a Riccione la sera del 26 dicembre sarà nel segno della musica con il concerto "La notte dei sogni" al Palazzo dei Congressi: musicisti e artisti si uniscono per rendere un omaggio musicale ai cartoni animati di Walt Disney. A Santarcangelo, lo stesso giorno, è in programma la camminata natalizia: partenza alle 15 dalla Pieve di San Michele fino alla Rocca Malatestiana.