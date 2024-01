Al teatro degli Atti melodie ed emozioni in concerto. In scena il cantautore Giosef

Rimini, 16 gennaio 2024 – Il cantautore Giuseppe Oppedosano in arte Giosef sarà in concerto venerdì alle 21 al Teatro degli Atti di Rimini. «Il concerto dei quattro elementi» è una sinfonia di emozioni e melodie portate alla vita da Giosef, in occasione della presentazione del suo terzo album ‘Amore e Psiche’. Il cantautore, nato a Torino ma riminese d’adozione, ha

iniziato la sua avventura musicale nel 2005. Al Cet Music di Mogol ha ottenuto il diploma di cantautore nel 2010. La sua carriera è stata caratterizzata da album e collaborazioni, culminata con l’uscita dell’album “La Rinascita Del Viola” nel 2020 e del suo ultimo progetto discografico “Amore e Psiche” che verrà presentato in questa serata speciale. La sorpresa finale sarà un’esperienza interattiva supportata da bajan, canti sacri in sanscrito che hanno segnato la storia di Giosef e che faranno parte del suo nuovo album in una insolita unione tra cantautorato e meditazione. La performance promette di coinvolgere il pubblico in un modo unico. L’appuntamento è presentato all’interno di Officine musica Rimini, il progetto dell’assessorato alla Cultura nato per dare visibilità alle nuove creazioni discografiche degli artisti del territorio. Giosef sarà affiancato da una band composta da musicisti talentuosi: il pianoforte di Marco Giorgi, il basso di Gianfranco Bassino, la batteria di Pasquale Montuori e il trio d’archi Matrioska String Trio composto da Caterina Boldrini al violino, Giulia Lazzarini alla viola, Elisa Lazzarini al violoncello.