A 15 anni Johnny Salaroli vola in Nazionale

Prestigiosa convocazione per la boxe santarcangiolese e, nello specifico, per la scuola del maestro Tiziano "Siluro" Scarpellini. Il 15enne Johnny Salaroli è stato infatti selezionato dallo staff della Nazionale per lo stage di fine febbraio che avrà luogo alla Scuola ispettori di polizia di Nettuno, nel Lazio. Salaroli, che pesa 94 chilogrammi ed è inserito nella categoria 80+ Junior, è stato chiamato dalla Federazione pugilistica italiana e avrà come referente dello stage il maestro Franco Federici, responsabile della Nazionale junior. L’appuntamento è fissato per la settimana che andrà da lunedì 22 a venerdì 27 febbraio e per il giovane pugile sarà un momento prestigioso in questo inizio di carriera. Per lui un 2023 di crescita e un inizio di 2024 subito con un evento decisamente di grande portata. La Boxe Santarcangelo, tramite il suo maestro Tiziano Scarpellini, esprime "enorme soddisfazione per questa chiamata, in quanto avrà la possibilità di far valere le sue capacità tecniche ed agonistiche". In tutto, sono 21 gli azzurrini convocati per questo appuntamento di conoscenza e formazione. Oltre a Salaroli, l’unico in arrivo dall’Emilia Romagna e Tommaso Orlando dell’Asd Alto Reno (46). Lo staff tecnico, oltre a Federici, è composto da Barone e Mattei.