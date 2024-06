A fuoco la discarica nel canneto. Tra i detriti anche una bombola

Una colonna di fumo nero, denso. Questo è quanto ieri pomeriggio intorno alle 14.20 ha allarmato i residenti che vivono a ridosso del torrente Ausa, tra via Aldo Moro e la Nuova Circonvallazione, dove appunto un’alta colonna di fumo si è levata da un angolo di canne e sterpaglie in cui era nascosta una piccola discarica a cielo aperto. A prendere fuoco, infatti, sarebbero stati alcuni pneumatici e altri rottami di metallo gettati nel canneto vicino alla Circonvallazione. Lì, per cause ancora in via di accertamento, una scintilla è diventata rogo, cominciando a divorare metri e metri del canneto risalendo il parco del Marecchia.

Immediatamente è scattata l’allarme da parte di alcuni residenti, ammassatisi a decine lungo l’argine per osservare l’incendio divampare. Di lì a poco sono quindi arrivati i vigili del fuoco con a supporto una pattuglia della polizia e della municipale. I pompieri hanno quindi provveduto in poco tempo a domare completamente l’incendio, anche se è comunque stato necessario delimitare l’area e inibirla al passaggio dal momento che nella discarica a cielo aperto è stata trovata anche una bombola del gas completamente annerita dalle fiamme, ma che per fortuna è risultata essere scarica.

Ora sarà da determinare cosa abbia causato l’incendio, anche se il luogo già in passato era stato teatro di un episodio simile, causa di una bravata finita male.