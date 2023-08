A metà settembre chiudono duecento hotel

Si prospetta un buon settembre, ma fino a domenica 10. Poi tanti albergatori chiuderanno. Secondo Federalberghi già nel weekend successivo potrebbero essere dimezzate le strutture ricettive aperte. "E’ probabile che dalla metà di settembre in poi, circa 200 strutture dicano basta, cosa in parte fisiologica vista la riapertura delle scuole", spiega il direttore di Federalberghi, Luca Cevoli. Il ritorno sui banchi segna uno spartiacque per la stagione, ma se ci fossero alternative molti albergatori rimarrebbero aperti. Solo pochi giorni fa Andrea Ciavatta, presidente dei Family hotel, si era chiesto cosa ci sarà a Riccione dopo il 10 settembre, invocando l’urgenza di aprire al più presto un tavolo turistico. In effetti verranno a mancare manifestazioni che furono ossigeno per le attività ricettive.

Nel 2022, dal 21 settembre al 2 ottobre si tennero i mondiali di salvamento con 1500 atleti arrivati da 50 nazioni. "Fu un evento molto importante – ricorda Karin Gelmini, direttore di Promhotel -. Quest’anno avremo manifestazioni importanti come gli World sport games, ma nel periodo che va dal 5 al 10 settembre. Poi dovremo attendere la fine del mese con un evento legato al judo e il mese di ottobre quando si svolgeranno altre iniziative". Soprattutto nei tre giorni dall’8 al 10 settembre "sta diventando difficile trovare stanze vista la concomitanza di più eventi, oltre ai World sport games c’è anche la MotoGp". Una buona notizia, ma dal lunedì mattina successivo gli albergatori vorrebbero vedere alternative alla chiusura. Nella parte conclusiva di settembre andrà anche peggio. Guardando i portali di prenotazione, per il weekend dal 22 al 24 le strutture aperte potrebbero aggirarsi sul 35%. Resisteranno gli hotel annuali, chi lavora con i congressi, con gli eventi sportivi e i bike hotel. Ci sarà qualche hotel che intercetterà i gruppi di anziani, ma per allora la stagione sarà solo un ricordo per la maggior parte delle strutture ricettive.

Andrea Oliva