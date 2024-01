A Morciano premio da 20mila euro: "È stato vinto da un consigliere"

La dea bendata non ha baciato solo Montescudo. Anche a Morciano è stato vinto uno dei premi messi in palio dalla Lotteria Italia. È uno dei premi minori, quelli da 20mila euro. Non saranno tanti, ma butta via... Quando si è sparsa la voce, a Morciano è partita la caccia al fortunato possessore del biglietto vincente: il tagliando è A 376576. Secondo alcuni residenti, tutti gli indizi porterebbero a un consigliere comunale... "In tanti ieri mi hanno chiesto se so qualcosa a riguardo – dice il sindaco di Morciano Giorgio Ciotti, da noi interpellato – Ma io non so nulla". Chissà se il vincitore uscirà allo scoperto...