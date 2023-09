A Oltremare arriva la Isoardi con Linea verde

Domani alle 12.20 Elisa Isoardi andrà in onda su Rai Uno con una puntata speciale di Linea Verde Life. La Isoardi ha fatto tappa al parco Oltremare Family Experience Park di Riccione, per raccontare al pubblico del programma quali progetti di ricerca il parco sta portando avanti con i ricercatori del Cnr-Irbim di Ancona e del Dipartimento di ingegneria dell’informazione Univpm. Un focus sugli studi dedicati alla tutela dei delfini in mare e approfondimenti sulle nuove frontiere di comunicazione tra addestratori e tursiopi.

Nella puntata girata a Riccione, Isoardi ha intervistato Rocco De Marco del Cnr-Irbim di Ancona e Gianni Bucci addestratore di Oltremare. Accanto ai progetti di ricerca sui dissuasori, Bucci ha illustrato anche il ‘Concept Training’: un moderno metodo di comunicazione tra addestratori e tursiopi.